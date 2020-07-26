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المبعوث الأمريكي: النزاع بين دول الخليج العربية استمر أطول مما ينبغي

أخبار العالم العربي

المبعوث الأمريكي: النزاع بين دول الخليج العربية استمر أطول مما ينبغي
Reuters Simon Dawson
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اعتبر براين هوك، المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران، اليوم الأحد، أن النزاع بين دول الخليج العربية "استمر أطول مما ينبغي".

وقال هوك للصحفيين في الدوحة بعد عقب اجتماعه مع وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني: "النزاع استمر لفترة أطول مما ينبغي وهو يضر في نهاية المطاف بمصالحنا الإقليمية المشتركة في الاستقرار والازدهار والأمن".

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد قطعت علاقاتها مع قطر في منتصف 2017 على خلفية اتهامات تتعلق بدعمها للإرهاب. وتنفي الدوحة هذه الاتهامات وتقول إن الدول المقاطعة لها تريد النيل من سيادتها.

ويقوم هوك حاليا بجولة إقليمية في مسعى لحشد التأييد الدولي لتمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران والذي ينتهي مفعوله في أكتوبر المقبل.

المصدر: "رويترز"

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