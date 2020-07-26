مصر.. حبس المتهم بإلقاء أبنائه الثلاثة أمام القطار 4 أيام وعرضه على طبيب نفسي

قرر القضاء المصري حبس المتهم بإلقاء أبنائه الـ3 أمام قطار يسير عند قرية معصرة ملوي، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرضه على مستشفى الطب النفسي.

واستمع مدير النيابة العامة بمركز ملوي، أحمد مخلوف، لأقوال المتهم، أمس السبت، حيث تفوه ببعض الكلمات غير المفهومة أمام تحقيقات النيابة، كما استمعت النيابة لأقوال زوجة المتهم التي نفت وجود مشكلات أسرية، مؤكدة تعرضه لنوبات نفسية وعصبية.

كذلك استمعت النيابة لبعض شهود العيان، وأطلعت على تقرير التحريات الأولية لإدارة البحث الجنائي حول الحادث.

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وكانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض على المتهم محمد على عبد العليم، 50 عاما، وهو يعمل سائقا، مقيم بقرية معصرة ملوي، لاتهامه بإلقاء أطفاله الثلاثة أمام قطار الصعيد، مساء الجمعة الماضي، ما تسبب في مصرعهم جميعا.





المصدر: وكالات