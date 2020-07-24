مصر.. سائق يلقي بأطفاله الثلاثة أمام قطار بملوي.. والتحريات تكشف ما حدث!

ألقى سائق بأطفاله الثلاثة أمام عجلات قطار في مدينة ملوي بجنوب محافظة المنيا المصرية، ما أدى لمصرعهم فورا، وتم نقلهم إلى مشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة التي تباشر التحقيقات.

وأفادت مصادر أمنية بأن التحريات الأولية تشير إلى أن المتهم مختل عقليا ويتلقى علاجا نفسيا بأحد المستشفيات منذ نحو عام.

وكان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بالعثور على 3 جثث هامدة لأطفال بشريط قطار السكك الحديد في مدينة ملوي، وتبين أن قطارا قادما من محافظة الأقصر وكان يتجه إلى القاهرة دهسهم.

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وقال فريق بحث جنائي إن والد الضحايا يدعى "محمد علي" 50 عاما، سائق، مقيم بمعصرة ملوي تخلص من أطفاله الثلاثة بإلقائهم أسفل عجلات القطار وفر هاربا، كما دلت التحريات الأولية أنه مختل عقليا، ويتلقى علاجا بأحد المستشفيات منذ أكثر من عام.

ونقلت السلطات المختصة جثث الأطفال الأشقاء الثلاثة وهم بحسب ترتيب العمر خديجة 8 سنوات، عمر 6 سنوات، ومنة 4 سنوات لمشرحة المستشفى العام، ووضعت تحت تصرف النيابة التي تباشر التحقيقات.

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT