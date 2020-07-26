الرزاز: الأردن دولة قوية بإنفاذ القانون ولا تختزل بشخص أو نقابة أو حزب

قال رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، إن الدولة الأردنية "قوية بإنفاذ القانون على الجميع، ولا تختزل بشخص، ولا بنقابة، ولا بحزب، بل هي منظومة مؤسّسات راسخة على مدى قرن من الزمن".

وقال الرزاز في كلمته الأسبوعية اليوم الأحد، إن "الأردن يحكمه الدستور الذي يشمل مؤسسة العرش، والسلطات الثلاث: التشريعيّة والتنفيذيّة والقضائية".

وأشار في كلمته إلى اقتراب الدولة من الاحتفال بمئويتها الثانية منذ تأسيسها، "بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، وتدشينها لمئة عام من البناء المتراكم في دولة القانون والمؤسّسات، ودولة الإنتاج والاقتصاد الوطني المنيع، ودولة التكافل والأسرة الواحدة المتراحمة المتحابّة المتعاونة على الخير".

تجدر الإشارة إلى نائب عام مدينة عمّان، حسن العبداللات، أصدر قرارا يقضي بوقف نقابة المعلمين وإداراتها عن العمل وإغلاق مقراتها لمدة سنتين.

ووجهت النيابة العامة اتهامات للقائم بأعمال نقيب المعلمين ناصر النواصرة، على رأسها التحريض على الحكومة بعد أيام من كلمة له انتقد فيها حكومة رئيس الوزراء عمر الرزاز.

المصدر: وكالات