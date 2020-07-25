نائب عام العاصمة عمان: وقف نقابة المعلمين الأردنيين عن العمل واعتقال عدد من أعضائها

أصدر نائب عام مدينة عمّان، حسن العبداللات، قرارا بكف يد أعضاء مجلس نقابة المعلمين وأعضاء الهيئة المركزية وهيئات الفروع وإداراتها ووقف النقابة عن العمل واغلاق مقراتها لمدة سنتين.

كما قرر إصدار مذكرات إحضار بحق المشتكى عليهم أعضاء مجلس النقابة ليصار إلى عرضهم على المدعي العام المختص لاستجوابهم عن الجرائم المسندة إليهم.

الامور تتطور بشكل غير مفهوم

الحكومة الى المواجهة مع النقابة



واعتقال المعلم قايد اللصاصمه

وإغلاق فرع #نقابة_المعلمين في #الكرك#الاردن#مع_المعلم



pic.twitter.com/bVfFdUQpxe — مدالله النوارسة #الاردن (@madallh_skaren) July 25, 2020

ما شاء الله على هيك مسخرة!!

أنا الامر!!انت مين بالزبط و كيف بتأمر و بتنهي من عندك؟#مع_نقابة_المعلمين#الاردنhttps://t.co/FRnjPlx1b6 — Shatha🐳 (@Shathasaqallah1) July 25, 2020

وذكرت وسائل الإعلام الأردنية أن قرارات النائب العام تأتي على ضوء عدد من القضايا الجزائية التحقيقية بحق مجلس نقابة المعلمين الأردنيين، وبشأن التجاوزات المالية المنظورة لدى مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

من ناحيتها، قالت النقابة على صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، إنه "تم اقتحام مبنى النقابة الرئيسي في عمان، وفروعا أخرى"، مضيفة أنه "تم إغلاق الأبواب على الموظفين والمراجعين والمتواجدين في النقابة، وأخذ هواتفهم المحمولة".

المصدر: وكالات