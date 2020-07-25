رغم تأكيد حلها من قبل القضاء.. جماعة "الإخوان المسلمين" في الأردن تعيد انتخاب مراقبها العام

جدد مجلس شورى جماعة "الإخوان المسلمين" في الأردن، التي أكدت السلطات القضائية سابقا حلها، انتخاب عبد الحميد الذنيبات مراقبا عاما لها بالتزكية.

وفاز الذنيبات نتيجة انتخابات جرت السبت بحضور كامل أعضاء المجلس، ليتولى منصب المراقب العام للجماعة لولاية ثانية تستمر 4 سنوات.

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كما انتخب مجلس شورى جماعة "الإخوان المسلمين" أيضا جميل أبو بكر رئيسا له، بالتزكية أيضا، ليتولى هذا المنصب خلفا لحمزة منصور.

ويعتبر مجلس الشورى أعلى سلطة تشريعية ورقابية للجماعة في الأردن، ويتكون من 56 عضوا بينهم الرئيس.

وشهدت الجماعة انشقاق بعض منتسبيها بداية فترة الربيع العربي، تمخض عنها تشكيل "جمعية الإخوان المسلمين" التي أسسها المراقب العام الأسبق، عبد المجيد ذنيبات.

واعتبرت الجماعة، التي تشكل مع ذراعها السياسية "حزب جبهة العمل الإسلامي" المعارضة الرئيسية في البلاد، أن هذا الأمر انقلاب على شرعيتها، خاصة بعد أن منحت الحكومة الأردنية، ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية، الجمعية الجديدة ترخيصا في مارس 2015.

وقررت السلطات القضائية الأردنية، يوم 15 يوليو، حل جماعة "الإخوان المسلمين" في المملكة بسبب "عدم تصويب أوضاعها القانونية".

وجاء القرار بعد دعوى رفعتها الجماعة لدى دائرة الأراضي والمساحة لطلب إبطال نقل ملكية أراضيها وعقاراتها "لجمعية الإخوان المسلمين"، التي لا تتميز بنهج معارض للحكومة الأردنية.

المصدر: وسائل إعلام أردنية + وكالات