اليمن.. صفقة تبادل أسرى ورفات بين الحكومة و"أنصار الله" في البيضاء

أجرى الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، وجماعة أنصار الله "الحوثيين"، صفقة جديدة لتبادل الأسرى في محافظة البيضاء وسط اليمن.

وأفاد مصدر قبلي لوكالة "سبوتنيك" بأن الجيش اليمني أفرج عن نجل محافظ محافظة البيضاء المعين من قبل جماعة "أنصار الله"، فارس علي محمد المنصوري، بعد 3 أشهر ونصف من أسره وقريبه "أسامة ناصر المنصوري" في كمين بجبهة الحازمية شرق البيضاء، مقابل إطلاق الجماعة سراح الشيخ القبلي، الضابط في الشرطة العسكرية الحكومية، محمد عبد القادر العبدلي، الذي اعتقلته جماعة "أنصار الله" في فبراير الماضي بتهمة التخابر مع التحالف العربي .

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وأضاف أن الصفقة شملت أيضا تبادل رفات 4 قتلى من قوات تابعة للجيش اليمني، مقابل رفاة النقيب في قوات تابعة لـ"أنصار الله"، نعيم ناصر صالح الجوفي.

وكانت "أنصار الله" أعلنت الخميس الماضي، على لسان رئيس لجنة الأسرى التابعة للجماعة، عبد القادر المرتضى، تحرير 10 من أسراها بصفقة تبادل مع الحكومة اليمنية الشرعية عبر وساطات محلية في جبهتي شبوة ومأرب، جنوب شرقي وشمالي اليمن.

المصدر: وكالات