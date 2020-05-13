اليمن.. الحوثيون يعلنون إطلاق سراح 14 أسيرا بوساطات محلية

أعلن رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى في صنعاء عبد القادر المرتضى فجر اليوم الخميس، تحرير 14 أسيرا من الجيش واللجان الشعبية من عدة جبهات وبوساطات محلية.

وكتب المرتضى في تغريدة له على "تويتر": "بعون الله وتوفيقه تم خلال هذا الأسبوع تحرير 14 شخصا من أسرى الجيش واللجان الشعبية من عدة جبهات في عمليات تبادل عبر وسطاء محليين".

بعون الله وتوفيقه تم خلال هذا الإسبوع تحرير (14 ) من أسرى الجيش واللجان الشعبية من عدة جبهات في عمليات تبادل عبر وسطاء محليين .

ونسأل الله الفرج لبقية الأسرى. — عبدالقادر المرتضى (@abdulqadermortd) May 13, 2020

يشار إلى أن رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى أعلن في 22 أبريل الماضي، عن تحرير 8 من أسرى الجيش واللجان الشعبية بعملية تبادل عبر وساطة محلية في جبهة مأرب.

المصدر: RT