اليمن.. الحوثيون يعلنون إطلاق سراح 14 أسيرا بوساطات محلية
أعلن رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى في صنعاء عبد القادر المرتضى فجر اليوم الخميس، تحرير 14 أسيرا من الجيش واللجان الشعبية من عدة جبهات وبوساطات محلية.
وكتب المرتضى في تغريدة له على "تويتر": "بعون الله وتوفيقه تم خلال هذا الأسبوع تحرير 14 شخصا من أسرى الجيش واللجان الشعبية من عدة جبهات في عمليات تبادل عبر وسطاء محليين".
بعون الله وتوفيقه تم خلال هذا الإسبوع تحرير (14 ) من أسرى الجيش واللجان الشعبية من عدة جبهات في عمليات تبادل عبر وسطاء محليين .— عبدالقادر المرتضى (@abdulqadermortd) May 13, 2020
ونسأل الله الفرج لبقية الأسرى.
يشار إلى أن رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى أعلن في 22 أبريل الماضي، عن تحرير 8 من أسرى الجيش واللجان الشعبية بعملية تبادل عبر وساطة محلية في جبهة مأرب.
المصدر: RT