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اليمن.. الحوثيون يعلنون إطلاق سراح 14 أسيرا بوساطات محلية

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اليمن.. الحوثيون يعلنون إطلاق سراح 14 أسيرا بوساطات محلية
Reuters Khaled Abdullah
جماعة "أنصار الله" الحوثيون في صنعاء - أرشيف
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أعلن رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى في صنعاء عبد القادر المرتضى فجر اليوم الخميس، تحرير 14 أسيرا من الجيش واللجان الشعبية من عدة جبهات وبوساطات محلية.

وكتب المرتضى في تغريدة له على "تويتر": "بعون الله وتوفيقه تم خلال هذا الأسبوع تحرير 14 شخصا من أسرى الجيش واللجان الشعبية من عدة جبهات في عمليات تبادل عبر وسطاء محليين".

يشار إلى أن رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى أعلن في 22 أبريل الماضي، عن تحرير 8 من أسرى الجيش واللجان الشعبية بعملية تبادل عبر وساطة محلية في جبهة مأرب.

المصدر: RT

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