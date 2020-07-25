قطر ترد على هجوم وزير الإعلام في الحكومية اليمنية

طالبت قطر السلطات اليمنية بعدم الزج باسمها في مأساة الشعب اليمني من أجل ما وصفته بـ"تصفية حسابات تخدم مصالح أطراف أخرى".

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وقال مدير المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية القطرية، أحمد بن سعيد الرميحي، السبت، عبر حسابه في موقع "تويتر": "رغم تفهمنا للضغط الذي يمر به السيد الأرياني وزملاؤه من قبل بعض رعاة الحرب المدمرة والعبثية في اليمن لاستخدام مأساة الشعب اليمني الشقيق بالزج باسم قطر، إلا أننا ندعوهم ليتحملوا مسؤولياتهم تجاه بلدهم وإيجاد حلول لقضيتهم من داخل اليمن ممكن أن تحقق الاستقرار لأبناء شعبهم".

وأضاف الرميحي أن قطر تدعو الحكومة اليمنية إلى "تجنب استخدامهم لتصفية حسابات خاصة لا تخدم مصالحهم بل مصالح أطراف أخرى".

ولم يحدد المسؤول القطري تلك الأطراف، إلا أنه لمح إلى السعودية والإمارات اللتين تشكلان القوة الأساسية للتحالف العربي الذي يدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.

وجرى هذا التصريح ردا على الهجوم الذي شنه وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، على قطر، التي اتهمها بـ"إنشاء فضائيات ومواقع إلكترونية دأبت على الإساءة للحكومة اليمنية وتفكيك الجبهة الوطنية وشغل الرأي العام بأزمات جانبية وقضايا ثانوية".

المصدر: RT