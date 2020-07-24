وزير الإعلام اليمني يهاجم قطر ووسائل إعلامها

هاجم وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني السياسات القطرية تجاه الأزمة في اليمن، متهما الدوحة بـ "الإساءة للحكومة اليمنية" وانتهاج سياسات "تتناغم مع أجندة" الحوثيين.

وكتب الإرياني عبر سلسلة تغريدات له في "تويتر"، يوم الجمعة، أن "السياسات التي تنتهجها قطر في الأزمة اليمنية باتت تتناغم وأجندة الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا وتضر بالقضية الوطنية ومصالح الشعب اليمني".

٢-اتجهت قطر لإنشاء فضائيات ومواقع الكترونية دأبت على الإساءة للحكومة اليمنية وتفكيك الجبهة الوطنية وشغل الرأي العام بازمات جانبية وقضايا ثانوية، ولم تختلف في مضمون خطابها السياسي والاعلامي عن قناة المسيرة التي تبث بإشراف وتمويل خبراء حزب الله وايران — معمر الإرياني (@ERYANIM) July 24, 2020

واتهم قطر بأنها اتجهت "لإنشاء فضائيات ومواقع إلكترونية دأبت على الإساءة للحكومة اليمنية وتفكيك الجبهة الوطنية وشغل الرأي العام بأزمات جانبية وقضايا ثانوية، ولم تختلف في مضمون خطابها السياسي والإعلامي عن قناة "المسيرة" التي تبث بإشراف وتمويل خبراء حزب الله وايران"، حسب قوله.

٤-ندعو حكومة قطر لمراجعة مواقفها وسياساتها وعدم اتخاذ الملف اليمني مادة للمكايدة والابتزاز السياسي والتنكر لتضحيات الشعب اليمني والعزف على معاناته وجراحاته وهو يتصدر اليوم معركة التصدى للمشروع التوسعي الايراني وسياساته التخريبية التي تستهدف كامل دول المنطقة دون استثناء — معمر الإرياني (@ERYANIM) July 24, 2020

وأعرب عن أسفه لما وصفه بوقوف قطر "بعيدا عن الاصطفافات العربية حيال مختلف القضايا والتحديات التي تواجهها أمتنا العربية وفي مقدمتها الأزمة اليمنية، وأن تكون مواقفها على النقيض من العمل والإجماع والأمن العربي المشترك وتقديم خدمات مجانية لنظام الملالي في إيران من باب تصفية الحسابات والمكايدة السياسية".

ودعا وزير الإعلام حكومة قطر إلى "مراجعة مواقفها وسياساتها وعدم اتخاذ الملف اليمني مادة للمكايدة والابتزاز السياسي والتنكر لتضحيات الشعب اليمني والعزف على معاناته وجراحاته"، على حد تعبيره.

المصدر: RT