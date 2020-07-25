السودان يطالب بأجندة واضحة وجدول زمني لمعالجة خلافات "سد النهضة"

قال متحدث باسم وفد التفاوض السوداني إن الخرطوم تتطلع لجولة تفاوض حاسمة محددة بقيد زمني وأجندة واضحة لمعالجة النقاط العالقة بشأن "سد النهضة" والالتزام بها دون طرح قضايا جديدة.

وبحسب بيان لوزارة الري والموارد المائية السودانية، نشرته وكالة "سونا" للأنباء، فقد أثنى المتحدث باسم وفد التفاوض على تقرير الخبراء الذي قدم للقمة الإفريقية المصغرة.

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ووصف التقرير بأنه "اتسم بالدقة والتركيز على القضايا مثار الخلاف".

ودعا المتحدث لمنح الخبراء دورا أكبر خلال مراحل التفاوض القادمة لمساعدة الأطراف الثلاثة على التوصل لاتفاق يرضي الجميع.

وكان بيان الاتحاد الأفريقي قد دعا إلى ضرورة التوصل لاتفاق عادل وملزم حول ملء وتشغيل "سد النهضة" ضمن اتفاق شامل يتضمن المشاريع المستقبلية.

وقال البيان إن المباحثات ستتواصل حول النقاط الفنية والقانونية المتعلقة بدعوة من رئيس جنوب إفريقيا الذي تترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي.

وشدد بيان الاتحاد الإفريقي على ضرورة التزام كل الأطراف بالامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية من شأنها إعاقة عملية التفاوض.

جدير بالذكر أن وزير الري السوداني ياسر عباس، أكد أنه تم الاتفاق في القمة الإفريقية المصغرة على مواصلة المفاوضات لتجاوز النقاط الخلافية بشأن سد النهضة وتقريب وجهات النظر.

وكانت إثيوبيا قد أعلنت انتهاء ملء المرحلة الأولى من سد النهضة خلال القمة الثلاثية التي تمت تحت رعاية الاتحاد الأفريقي.

وجاءت الخطوة بعد نحو حوالي أسبوع من نفي وزير الري الإثيوبي تصريحات له بشأن الشروع في الملء الأولى لسد النهضة.

المصدر: وكالات