بالصور.. فلسطيني يحول كهفا أسفل منزله لمسبح خلال حجر كورونا

قام الفلسطيني محمد الخطيب من قرية بلعين غرب مدينة رام الله في الضفة الغربية بتحويل كهف لبركة سباحه للتغلب على الوقت الطويل بالحجر بسبب فيروس كورونا و حر الصيف اللاهب.

وأمضى الخطيب مع عائلته وقتا طويلا وهم يحفرون أسفل الكهف لتجهيزه كمسبح للعائلة.

يذكر أن السلطات الفلسطينية أعلنت، اليوم السبت، عن تسجيل 382 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، مقابل 537 في الإحصائية السابقة، إضافة إلى تسجيل 627 حالة شفاء جديدة.

وتم رصد معظم الإصابات الجديدة (220 حالة) في محافظة القدس، بينها 170 في المدينة نفسها، لتصبح حصة القدس نحو 30% من مجمل الإصابات في البلاد، فيما سجلت محافظة الخليل، أكبر بؤرة لتفشي الوباء في البلاد، 64 إصابة، مقابل 106 أمس، في استمرار للمنحى التنازلي تزامنا مع ارتفاع نسبة التعافي.

المصدر: RT