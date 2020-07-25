اعتقال 4 متورطين في جريمة "محاكمة الطفل ميدانيا" في جنين بالضفة الغربية (فيديو)

أعلن محافظ جنين الفلسطينية، اللواء أكرم الرجوب، أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على 4 أشخاص كانوا من بين المتورطين في جريمة "محاكمة الطفل ميدانيا" في المدينة.

وقال الرجوب، في بيان أصدره ليل السبت ونقلته وكالة "وفا" الفلسطينية الرسمية، إنه بعد التحري والمتابعة تمكنت قوة أمنية مشتركة من اعتقال 4 ممن ظهروا في مقطع الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ويوثق ما يبدو أنه محاكمة ميدانية لطفل اتهم بسرقة في جنين.

وأضاف الرجوب: "هذا العمل الإجرامي الذي تجاوز كل قيم مجتمعنا الأصيلة، وديننا الحنيف، وضرب بعرض الحائط مؤسساتنا الشرطية والقضائية التي نحتكم إليها، ما كان ليمر مرور الكرام وتحت أي ذريعة كانت".

وأشار إلى أن "المؤسسة الأمنية ستتصدى بحزم وعزيمة لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والاستقواء على الضعفاء، وإشاعة شريعة الغاب في تحصيل الحقوق، مهما كانت المبررات".

وختم الرجوب بالقول: "هذا الوطن لا زال يحكم بسلطة القانون وسيادته، ومن أراد أن يبتدع لنفسه منهاجا آخر فستكون مؤسساتنا الأمنية والقضائية له بالمرصاد ودائما تحت مظلة القانون".

وانتشر في مواقع التواصل الاجتماع في وقت سابق مقطع فيديو يظهر شبانا بعضهم ملثما ويحمل سلاحا، ويحيطون بفتى يتهمونه بارتكاب جريمة سرقة، ويعقدون له ما يشبه محاكمة ميدانية في الشارع العام.

وأجبر هؤلاء الأشخاص الفتى على طلب العفو من الشخص الذي يتهمه بالسرقة كي لا يقيموا عليه الحد والعقاب.

*على نهج “داعش" في ولاية جنين*

👈 *مسلحون يحاكمون طفلا بسبب السرقة ويعفون عنه!* pic.twitter.com/qHUOeJJKfR — ابو محمد (@VXM7VOeuyUWxP8U) July 24, 2020

حدث في جنين.



مجموعة من المسلحين يحاكمون طفلا بسبب السرقة ، ثم يقومون بالعفو عنه ويطلقون النار في الهواء

شو هاي المسخرة ؟ وين مفكرين حالهم عايشين ؟



طيب ليش التصوير ؟ ليش اطلاق النار ؟؟ #طخيخة_العفوpic.twitter.com/QSyo7L0hUn — مش هيك (@meshhek) July 24, 2020

المصدر: "وفا" + "تويتر"