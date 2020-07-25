نصر الله يوجه رسالة إلى اللبنانيين بشأن وجوب الانتصار في الحرب ضد كورونا

توجه الأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله برسالة إلى اللبنانيين، تحدث فيها عن "وجوب الانتصار في الحرب على فيروس كورونا".

وأكد نصر الله في رسالته، التي نقلتها وسائل إعلام لبنانية، أن الناس قادرون على الانتصار في هذه الحرب، فقط من خلال الالتزام بالإجراءات، مشيرا إلى أن هذا "أمر سهل عليهم".

وقال نصر الله إنه "إذا التزمنا بتغيير بعض العادات وتشددنا في الإجراءات، قطعا سننتصر"، وبالمقابل أشار إلى أنه "إذا أهملنا فسيكون مجتمعنا أمام كارثة كبرى، على كل صعيد، لا سمح الله تعالى".

"يجب أن ننتصر في الحرب على كورونا"

سماحة السيد حسن نصر الله pic.twitter.com/Nyjt4Hmkxn — جنان شحادة (@jinanshehade) July 24, 2020

وأضاف: "بالصبر والمقاومة والتحمل والثقة بالله والتوكل على الله والدعاء والتوسل والعمل والإجراءات واتباع العقل والعلم والضوابط، ننتصر في هذه المعركة".

ونشرت وسائل إعلام مقطع فيديو، يظهر فيه نصر الله مرتديا الكمامة الطبية.

يذكر أن لبنان سجل 3404 إصابات بفيروس كورونا و46 وفاة، حسب معطيات وزارة الصحة اللبنانية.

المصدر: المنار