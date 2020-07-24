عضو لجنة التفاوض المصرية لسد "النهضة": إثيوبيا تستفز مصر بـ"انقلاب شديد"

رد علاء الظواهري، عضو لجنة التفاوض عن سد "النهضة"، على تصريحات الخارجية الإثيوبية بشأن الوصول لاتفاق غير ملزم حول السد، قائلا إنه لا يجد تفسيرا "لحالة الانقلاب الشديدة" هذه.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر فضائية "Mbc مصر"، مساء الجمعة: "تصريحات الخارجية الإثيوبية غريبة ومستفزة"، متسائلًا في نبرة تعجب: "هل يرغبون في دفع مصر للانسحاب من المفاوضات؟".

وأشار إلى أنه كلما تم تشكيل اتفاق بشأن سد النهضة، سعى الجانب الإثيوبي إلى هدمه في آخر لحظة، بحسب تعبيره.

ولفت إلى أن فريق التفاوض المصري كان ينتظر مخاطبة الاتحاد الإفريقي بشأن استئناف المفاوضات في أطر جديدة، معقبًا: "الجانب الإثيوبي بيهد الأسس اللي كنا هنبدأ بها المفاوضات".

وعن مدى مصداقية تصريحات الخارجية الإثيوبية وإمكانية أن تكون غير حقيقية، قال عضو لجنة التفاوض عن سد النهضة: "من معرفتي بالإثيوبيين، لا أستبعد أن يكون هذا الكلام قد قيل".

وعن تصريح وزير الخارجية الإثيوبي "النيل لنا"، عقب الظواهري: "كلام لا يقال من سياسي"، لافتا إلى أن الجانب الإثيوبي دائما ما يعطي وعودا وهمية في مفاوضات سد النهضة.

وأعلنت الخارجية الإثيوبية، اليوم الجمعة، أن إديس أبابا ترغب في اتفاق غير ملزم حول سد النهضة، مضيفة أنها "لا تريد اتفاقًا يكبلها ويقيد حركتها".

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ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT