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شاهد.. أول فيديو عن ملء خزان "سد النهضة" في إثيوبيا

أخبار العالم العربي

شاهد.. أول فيديو عن ملء خزان
Reuters
شاهد.. أول فيديو يوضح ملء خزان "سد النهضة" في إثيوبيا
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تداولت وسائل إعلام ومدونون، ليل اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يبدو من التصوير أنه من موقع سد النهضة الإثيوبي، يظهر المستوى الذي وصلت إليه تعبئة خزان السد.

وتم تداول الفيديو تزامنا مع تأكيد أديس أبابا بدء الملء الأولي للسد، حيث ذكر مكتب رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد، أن بلاده أنهت المرحلة الأولى من ملء سد النهضة بسبب موسم هطول الأمطار.

وكانت وكالة "رويترز"، قد نشرت صورا عبر الأقمار الصناعية عالية الدقة تظهر "سد النهضة" الإثيوبي ونهر النيل الأزرق في إثيوبيا.

جدير بالذكر أن وزير الري السوداني ياسر عباس، أكد أنه تم الاتفاق في القمة الإفريقية المصغرة على مواصلة المفاوضات لتجاوز النقاط الخلافية بشأن سد النهضة وتقريب وجهات النظر.

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