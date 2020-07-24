 
مباشر

بالصور.. استهداف معسكر عراقي بأربعة صواريخ "كاتيوشا"

أخبار العالم العربي

بالصور.. استهداف معسكر عراقي بأربعة صواريخ
RT
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/odx9

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الجمعة، سقوط 4 صواريخ "كاتيوشا" على معسكر بسماية جنوبي العاصمة بغداد.

وذكر بيان للخلية، أن "أربعة صواريخ نوع كاتيوشا سقطت داخل معسكر بسماية عصر اليوم، حيث سقط الأول على مستودع للدروع والثاني على كرفانات تابعة لفوج حماية المعسكر".
وأضاف، أن "الصاروخين الآخرين سقطا في ساحة فارغة، مما أدى الى أضرار مادية فقط دون وقوع خسائر بشرية"، مبيناً، أن "المعلومات الأولية تشير إلى أن انطلاق هذه الصواريخ كان من منطقة الداينية التابعة الى محافظة ديالى شرقي العراق".

بالصور.. استهداف معسكر عراقي بأربعة صواريخ
RT

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا