بالصور.. استهداف معسكر عراقي بأربعة صواريخ "كاتيوشا"

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الجمعة، سقوط 4 صواريخ "كاتيوشا" على معسكر بسماية جنوبي العاصمة بغداد.

وذكر بيان للخلية، أن "أربعة صواريخ نوع كاتيوشا سقطت داخل معسكر بسماية عصر اليوم، حيث سقط الأول على مستودع للدروع والثاني على كرفانات تابعة لفوج حماية المعسكر".

وأضاف، أن "الصاروخين الآخرين سقطا في ساحة فارغة، مما أدى الى أضرار مادية فقط دون وقوع خسائر بشرية"، مبيناً، أن "المعلومات الأولية تشير إلى أن انطلاق هذه الصواريخ كان من منطقة الداينية التابعة الى محافظة ديالى شرقي العراق".

RT

المصدر: RT