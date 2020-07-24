تغيير كسوة الكعبة الخميس المقبل

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي التابعة للحكومة السعودية، اليوم الجمعة، أن موعد تغيير كسوة الكعبة سيكون يوم الخميس المقبل الموافق ليوم عرفة.

وقالت رئاسة شؤون الحرمين الشريفين، في بيان نقلته وكالة "واس"، إنها ستقوم الخميس القادم بـ"استبدال كسوة الكعبة المشرفة على يد 160 فنيا وصانعا جريا على عادتها في مثل هذا اليوم من كل عام".

وسيتم استبدال كسوة الكعبة المشرفة القديمة بكسوة جديدة، بإشراف ومتابعة الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس.

وأكد السديس، في البيان، على "اهتمام القيادة الرشيدة... بالكعبة المشرفة قبلة المسلمين"، لافتا النظر إلى أن تسليم مستشار العاهل السعودي، الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، لكسوة الكعبة المشرفة نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لكبير سدنة بيت الله الحرام "يجسد هذا الاهتمام العظيم ويؤكد حرص الدولة... على توفير إمكانات مجمع الملك عبد العزيز لصناعة كسوة الكعبة المشرفة وخدمتها".

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين؛ سمو أمير منطقة مكة المكرمة يسلم الكسوة لكبير سدنة الكعبة المشرفة.#رئاسة_شؤون_الحرمين#معا_محترزون#جميعا_حذرونpic.twitter.com/WWs5YcIVEg — رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) July 22, 2020

ويتم تغيير كسوة الكعبة بأخرى جديدة في يوم الوقوف بعرفة من كل عام، فيما يعرف بـ"كسوة العيد".

المصدر: "واس"