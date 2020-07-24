مصر للطيران تعلن تسجيل أعلى معدل تشغيل يومي للرحلات منذ استئناف الطيران بعد أزمة كورونا

سجلت شركة مصر للطيران، اليوم الجمعة، أعلى معدل تشغيل يومي لرحلاتها منذ استئناف الرحلات الجوية الدولية المجدولة في أول يوليو الجاري.

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وأعلنت الشركة في بيان لها، أن ذلك يأتي بعد تسيير 41 رحلة دولية، ما بين منتظمة واستثنائية وداخلية وشحن جوي، بالإضافة إلى الرحلات الداخلية لنقل حوالي 4 آلاف راكب.

وأوضح البيان أنه سيتم تسيير رحلات دولية بواقع رحلتين إلى أبوظبي وميلانو والمنامة، ورحلة واحدة إلى كل من لندن ولارناكا ونيويورك وأثينا وباريس والشارقة وأمستردام وكوبنهاغن وبرلين وفرانكفورت والخرطوم وأبوجا وجوبا وروما وميونيخ وبودابست وبيروت ودبي.

ورحلات استثنائية دولية بواقع رحلتين إلى الكويت ومسقط، ورحلة واحدة إلى المدينة المنورة وجدة والرياض والقصيم واسطنبول والجزائر .

وتسير شركة مصر للطيران رحلات داخلية إلى شرم الشيخ والغردقة وأسوان، بخلاف رحلات الشحن الجوي.

المصدر: وسائل إعلام مصرية