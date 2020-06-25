"مصر للطيران" تستأنف رحلاتها الدولية

أعلنت شركة "مصر للطيران"، اليوم الخميس، عن استئناف رحلاتها مرة أخرى إلى دبي وأبوظبي والشارقة، اعتبارا من الأول من يوليو المقبل.

وذكرت الشركة أن "الرحلات إلى الوجهات الثلاث تأتي ضمن 29 وجهة حول العالم بعد قرار استئناف حركة الطيران مطلع الشهر المقبل.

ونشرت "مصر للطيران"، جدولا بالرحلات، جاءت كالتالي:

1 - الرحلات التي ستبدأ خلال الفترة ما بين 1 يوليو إلى 7 يوليو، ستكون إلى وجهات دبي، أبوظبي، الشارقة، أثينا، أديس أبابا، إقليم كردستان العراق، أمستردام، باريس، برلين، بروكسل، بودابست، بيروت، تورونتو، جوبا، روما، فرانكفورت، فيينا، لندن، ميلان، ميونيخ، نيويورك، واشنطن. 2 - الرحلات التي ستبدأ خلال الفترة ما بين 8 يوليو إلى 14 يوليو، ستكون إلى وجهات بغداد، غوانزو، جنيف، وكوبنهاغن. 3 - الرحلات التي ستبدأ خلال الفترة من 15 يوليو، ستتجه إلى مدن برشلونة، دار السلام، ومدريد.

وأشارت الشركة في بيانها، إلى أنه "سيتم الإعلان عن باقي الوجهات تباعا وفقا لموافقة السلطات المعنية بكل دولة، مؤكدة التزامها الدائم بتقديم تجربة سفر آمنة.

وطالبت الشركة العملاء الذين قاموا بالحجز قبل 15 يونيو، مراجعة تأكيد حجوزاتهم على الرحلات الدولية المجدولة في الفترة من 1 يوليو إلى 15 سبتمبر 2020.

المصدر: وكالات