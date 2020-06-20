على متنها 13 ألف مصري.. مطار القاهرة يستقبل 93 رحلة طيران استثنائية اليوم

يستقبل مطار القاهرة الدولي على مدار ساعات اليوم السبت، 93 رحلة طيران استثنائية، تقل نحو 13 ألف راكب مصري عالق بالخارج، كما يغادر المطار أيضا 48 رحلة سفر استثنائية إلى عدة وجهات.

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وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات الوصول في المطار سوف تستقبل خلال الـ 24 ساعة رحلات وصول من عدة دول منها، الكويت والسعودية، والإمارات العربية المتحدة، وعمان، إضافة إلى عدة عواصم أوروبية.

وبدأ معدل تشغيل المطار يرتفع بصورة كبيرة خلال الفترة الحالية منذ تعليق حركة الطيران منتصف مارس الماضي بسبب جائحة انتشار فيروس كورونا، سواء على مستوى حركة السفر أو الوصول خصوصا بالنسبة لرحلات إجلاء العالقين وكذلك الرحلات العارضة "شارتر".

ويخضع ركاب الرحلات القادمة من الخارج لفحص طبي طارئ داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، ويتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يوما.

وتستأنف وزارة الطيران المدني، الحركة الجوية إلى جميع المطارات المصرية، اعتبارا من أول يوليو القادم، وفقا لضوابط وإجراءات وقائية معينة أقرتها الدولة المصرية للحفاظ على سلامة الركاب القادمين والمسافرين، وذلك بعد قرابة نحو ثلاثة أشهر من تعليق الطيران بمصر منذ مارس الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

المصدر:"صدى البلد"