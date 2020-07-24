لودريان ينقل إلى لبنان رسالة ذات بعدين

ذكر موقع وزارة الخارجية الفرنسية الجمعة، أن وزير الخارجية، جان إيف لو دريان، نقل إلى اللبنانيين رسالة ذات بعدين، مفادها المساندة ورفع سقف الإستجابة للمتطلبات.

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وأعرب الوزير الفرنسي، وفق ما أورده الموقع، عن دعم فرنسا للشعب اللبناني لتمكين البلاد من تخطي التحديات التي تواجهها.

ولفت الموقع إلى بعض المساعدات التي قدمها لو دريان باسم فرنسا للبنان مثل: "تقديم معدات طبية في مواجهة تفشي وباء كورونا، تقديم 50 مليون يورو كمساعدات مباشرة للفقراء، مساعدة فئة الشباب ودعم المدارس الفرونكوفونية في لبنان".

وقال رئيس الدبلوماسية الفرنسية في اليوم الأخير من زيارته لبيروت التي استغرقت 48 ساعة، إنه شرح مطالب فرنسا بشأن الإصلاحات "لمساعدة لبنان الذي يقف على حافة الهاوية الاقتصادية"، لافتا إلى أنه قد سمع ولقي استجابة من قبل القادة اللبنانيين.

المصدر: RT