وفاة كوري جنوبي ثالث في العراق بسبب كورونا

أعلنت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية، يوم الخميس، عن وفاة أحد المواطنين العاملين في العراق، بسبب فيروس كورونا المستجد، بينما كان ينتظر طائرة تنقله إلى بلاده.

ووفقا لبيان الخارجية في سيئول، فإن "المواطن الذي يعرف بـ(أيه)، ويعمل في موقع للإنشاء في كربلاء في العراق، توفي بعد ظهر الأربعاء، أثناء خضوعه لعلاج (كوفيد-19)، إذ كان أحد الكوريين الاثنين اللذين يتلقيان علاجا في مستشفى محلي في العراق".

وتوفي "أيه"، بعد أن عاني من الصعوبة في التنفس، حيث كان في انتظار طائرة إسعاف سيتم إرسالها من دولة مجاورة للعراق لنقله إلى بلاده، مع المريض الآخر.

وتخطط الوزارة لتقديم مساعدات قنصلية لازمة لإجراءات التشييع لذويه.

وارتفع بذلك، عدد المواطنين الكوريين المتوفين من "كوفيد-19" في العراق إلى 3 أشخاص.

وسبق أن توفي المواطن "لي" (62 عاما)، وهو مدير إدارة موقع الإنشاء لشركة متعاونة كورية لمشروع بناء "بسمايه" في ضواحي بغداد الشهر الماضي، كما توفي موظف لشركة أخرى الأسبوع الماضي متأثرا بالوباء.

وسبق أن غادرت طائرتان عسكريتان صباح الخميس، لنقل حوالي 290 من العمال الكوريين من العراق.

المصدر: "يونهاب"