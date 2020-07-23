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بعد تهديدات حزب الله.. إسرائيل تعزز قواتها على حدودها الشمالية

أخبار العالم العربي

بعد تهديدات حزب الله.. إسرائيل تعزز قواتها على حدودها الشمالية
Reuters
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أعلن الجيش الإسرائيلي إرسال تعزيزات عسكرية الى الحدود مع لبنان، لدعم قواته في المنطقة الشمالية العسكرية.

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إعلامي لبناني:
إعلامي لبناني: "حزب الله" يتجهز للرد على اغتيال إسرائيل أحد قادته في سوريا

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه "نظرا لتقييم الوضع الذي يجرى في الجيش الاسرائيلي تقرر إرسال تعزيز معيّن بقوات مشاة الى القيادة الشمالية العسكرية".

من جهتها قالت القناة الـ13 العبرية، صباح اليوم الخميس، إن الجيش قرر تعزيز فرقة الجليل، بالمنطقة الشمالية، بوحدة من قوات المشاة، وذلك في أعقاب تهديدات حزب الله بالرد.

وأضافت القناة العبرية، إن حالة يقظة وترقب تسود الحدود مع لبنان، وأن الجيش الإسرائيلي يتوقع رد "حزب الله" على مقتل أحد عناصره بهجوم منسوب لإسرائيل وقع بسوريا قبل يومين.

وأشارت القناة العبرية، الى أن الجيش رفع من حالة اليقظة لقواته بالجبهة الشمالية، وعلى الحدود مع لبنان، وألغى تدريبا عسكريا، تحسبا لرد محتمل من "حزب الله" اللبناني.

المصدر: وكالات، معا

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