السيسي يمدد حالة الطوارئ في مصر لـ3 أشهر

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، قرارا بتمديد حالة الطوارئ المعلنة في البلاد لـ3 أشهر أخرى.

وجاء في نص القرار: "مد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2020 المشار إليه في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر أخرى اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين 27 من يوليو الجاري".

وأشارت مصادر مطلعة، إلى أن القرار صدر نظرا للظروف الأمنية والصحية الخطيرة، التي تمر بها البلاد، وبعد أخذ موافقة مجلس الوزراء.

ناصر حاتم القاهرة