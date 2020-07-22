شاهد.. أحدث صور لسد النهضة الإثيوبي تظهر شكله لحظة امتلائه بالمياه

نشر وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيليشي بيكيلي صورا جديدة لسد النهضة على حسابه بموقع "تويتر"، مهنئا الشعب الإثيوبي بانتهاء المرحلة الأولى من ملء خزان السد.

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وأضاف في تغريدة على موقع "تويتر": "هذا حدث كبير هذا السد يمكننا من بناء توربينين العام المقبل. البناء مستمر والصور تظهر شكل السد عندما يكون ممتلئا".

وكان التلفزيون الإثيوبي "etv" قد عرض لقطات لأول مرة للحظة ملء سد النهضة، وملء بحيرة السد مع رسالة تهنئة للشعب الإثيوبي من رئيس الوزراء آبي أحمد.

وظهرت في الفيديو لحظة دخول المياه بشكل كبير للبحيرة، وذلك بعدما أعلنت أديس أبابا انتهاء المرحلة الأولى من ملء السد.

وقال وزير المياه والري الإثيوبي سليشي بقلي، إنه "تم تخزين 4.9 مليار متر مكعب من المياه في بحيرة سد النهضة خلال المرحلة الأولى للملء"، معتبرا أن "هذه الكمية لم تؤثر على حصتي دولتي المصب مصر والسودان".

المصدر: وكالات