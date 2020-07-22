فرنسا.. وفاة 5 أطفال جزائريين وإصابة 4 آخرين في حادث مروري

ذكرت وسائل إعلام فرنسية، الأربعاء، أن حادثا مروريا أليما أودى بحياة 5 أطفال من عائلة واحدة، فيما أصيب 4 آخرون بجروح خطيرة من أبناء الجالية الجزائرية في فرنسا.

وأشارت المصادر، إلى أن الحادث وقع مساء الاثنين الماضي في شمال دروم، عندما اصطدمت سيارة كانت تقل العائلة بالقرب من ألبون في دروم، قبل انحرافها ودخولها في حقل، حيث اشتعلت فيها النيران، وعلى متنها تسعة أشخاص، جميعهم من نفس العائلة.

ولقي 5 أطفال حتفهم تتراوح أعمارهم بين 3 و 14 سنة، بينهم ثلاث فتيات وصبيان، فيما نقل الركاب الأربعة الآخرون، وهم ثلاثة بالغين وطفل عمره 7 سنوات، في حالة خطيرة إلى المستشفى.

وقال زوج إحدى الناجيات من الحادث: "قدر الله وما شاء فعل، ولا رد لقضائه، أود فقط أن أدفن طفلي في الجزائر العاصمة، وأعود بسرعة للوقوف بجانب زوجتي التي تصارع الموت".

وقال المدعي العام في منطقة فالينس، أليكس بيرين، إن "الطفل واثنين من البالغين حالتهم جدا حرجة".

وأضاف، أن "السيارة اشتعلت فيها النيران حتى قبل أن يفقد السائق السيطرة".

المصدر: "النهار الجزائرية"