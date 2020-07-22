سوريا.. مزيد من الإصابات وحالة وفاة جديدة بكورونا
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/odca
أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل 21 إصابة بفيروس كورونا ما يرفع حصيلة الإصابات المسجلة في البلاد إلى 561.
كذلك أعلنت الوزارة وفاة حالة من الإصابات المسجلة بالفيروس ليرتفع عدد الوفيات به إلى 32، بينما ارتفع عدد حالات التعافي من الفيروس إلى 165 بعد الإعلان عن شفاء 5 حالات من الإصابات.
يذكر أن وزارة الصحة أعلنت منذ يومين إعادة إغلاق صالات الأفراح والتعازي لمنع انتشار المرض، وحذرت من أن تجاوز الإصابات عتبة 500 إصابة ينذر بتفش واسع للفيروس في حال التهاون بإجراءات الوقاية.
أسامة يونس - دمشق
المصدر: RT