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البشير يظهر بملابس السجن لأول مرة (صور)

أخبار العالم العربي

البشير يظهر بملابس السجن لأول مرة (صور)
Reuters
الرئيس السوداني السابق عمر البشير
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا للرئيس السوداني المعزول عمر البشير، وهو يرتدي لباس السجن للمرة الأولى.

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تأجيل محاكمة البشير في قضية انقلاب 1989 إلى الشهر المقبل

وظهر البشير خلال المحاكمات السابقة بزيه الكامل الذي كان يرتديه وقت توليه الحكم "الجلباب والعمامة والشال المطرز".

وكان القضاء السوداني قد وجه أمس الثلاثاء، تهمة "الانقلاب على السلطة عام 1989" إلى 28 من أعضاء حكومة الإنقاذ السابقة منهم البشير ونائباه السابقان الفريق أول بكري حسن صالح، وعلي عثمان محمد طه، والفريق أول عبد الرحيم محمد صالح وعوض الجاز.

ورفض قاضي المحكمة، "الإفراج المؤقت للمتهمين، علي الحاج، الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي، وإبراهيم السنوسي القيادي بحزب المؤتمر الشعبي ومساعد الرئيس السابق عمر البشير قبل عزله من الحكم في أبريل 2019".

البشير يظهر بملابس السجن لأول مرة (صور)
البشير يظهر بملابس السجن لأول مرة (صور)

المصدر: وكالات

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