تأجيل محاكمة البشير في قضية انقلاب 1989 إلى الشهر المقبل

قرر القضاء السوداني، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة الرئيس السابق عمر البشير وقيادات أخرى في قضية انقلاب عام 1989، إلى الـ 11 من أغسطس المقبل.

ورفعت المحكمة الجلسة لعدم تمكن عدد من محامي المتهمين من دخول مقر المحكمة ولاتخاذ العديد من التدابير الاحترازية والوقائية.

وبدأ القضاء السوداني، صباح اليوم الثلاثاء، محاكمة البشير وعدد من رموز النظام السابق فى قضية انقلاب يونيو 1989، بقاعة معهد العلوم القضائية القانونية وسط إجراءات أمنية مشددة.

المصدر: RT