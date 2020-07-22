لافروف وبوقادوم: لا بديل عن حل سياسي في ليبيا على أساس مخرجات برلين

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنه لا يمكن تسوية النزاعات القائمة في الشرق الأوسط، بما فيها أزمتا سوريا وليبيا، إلا من خلال المفاوضات وعلى أساس الحلول الوسط وتوازن المصالح.







جاء هذا التصريح خلال مؤتمر صحفي مشترك للافروف ونظيره الجزائري صبري بوقادوم في موسكو اليوم الأربعاء.

وأكد بوقادوم أنه اتفق مع لافروف على إلزامية وقف إطلاق النار وتخفيف حدة التوتر للانتقال إلى التسوية السياسية في ليبيا، في حين شدد لافروف على أن وقف إطلاق النار ليس نقطة نهاية، بل يجب أن تتبعه على الفور عملية سياسية تهدف إلى استعادة سيادة ليبيا ووحدة أراضيها وإعادة بناء كيان الدولة الليبية التي دمرها العدوان الغربي غير القانوني عام 2011.

وأكد لافروف أن روسيا على خلاف قوى خارجية أخرى، لم تراهن على أي طرف من أطراف الصراع الليبي، بل كانت ولا تزال على تواصل مع تلك الأطراف جميعا من أجل مساعدتها في التوصل إلى تسوية.

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وأشار الوزير الروسي إلى أن روسيا تولي أهمية كبير لدور دول جوار ليبيا في تحقيق التسوية، وأكد ضرورة انخراط تلك الدول في أي مفاوضات بشأن ليبيا، مذكرا بأن موسكو هي من أصر على دعوة تلك الدول للمشاركة في مؤتمر برلين.

من جانبه، أكد بوقادوم موقف بلاده أن لا حل عسكريا في ليبيا، وأنه لا بد من مفاوضات تشارك فيها كافة الأطراف من أجل إيجاد تسوية سياسية تقوم على احترام سيادة ليبيا ووحدة أراضيها وإرادة شعبها، على أساس مخرجات مؤتمر برلين وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

وأكد بوقادوم أن الجزائر تبقى على مسافة واحدة من جميع الأطراف الليبية وتعمل على إزالة إي أسباب قد تؤدي إلى تصعيد عسكري في ليبيا.

وذكر الوزير الجزائري أنه اتفق مع لافروف على إحداث آلية للتشاور والتنسيق بشأن ليبيا، للمساهمة في إيجاد الحل المنشود، "في مصلحة الشعب الليبي وبالتنسيق مع جميع مكوناته".

من جانبه أوضح لافروف ردا على سؤال صحفي أنه ليست هناك خارطة طريق ثنائية روسية جزائرية بشأن ليبيا، وأن البلدين ملتزمان بتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين.

المصدر: RT