 
مباشر

ترامب ومحمد بن زايد يبحثان الشأن الليبي

أخبار العالم العربي

ترامب ومحمد بن زايد يبحثان الشأن الليبي
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اجتماعهما في واشنطن عام 2017
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/od6x

ذكر البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحث في اتصال هاتفي مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الثلاثاء قضايا الأمن الإقليمي بما في ذلك الأزمة الليبية.

وحسب البيت الأبيض، فإن الطرفين بحثا "أهمية خفض التصعيد في ليبيا من خلال إخراج القوات الأجنبية".

تأتي هذه المكالمة ضمن سلسلة اتصالات أجراها الرئيس الأمريكي مؤخرا مع مختلف القوى الإقليمية المعنية بالأزمة الليبية.

وكان ترامب قد بحث الاثنين مستجدات القضية الليبية مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وذلك بعد مكالمة هاتفية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأسبوع الماضي، اتفقا خلالها على "العمل عن كثب لضمان تحقيق استقرار دائم في ليبيا".

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا