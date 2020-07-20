السيسي لترامب: التدخلات الأجنبية غير المشروعة في الشأن الليبي تزيد القضية تعقيدا وتصعيدا

أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ناقش مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، مستجدات القضية الليبية وملف سد النهضة.

وقالت الرئاسة المصرية في بيان لها، اليوم الاثنين، إن الرئيس المصري استعرض موقف مصر الاستراتيجي الثابت تجاه القضية الليبية، الهادف الي استعادة توازن أركان الدولة والحفاظ علي مؤسساتها الوطنية، ومنع المزيد من تدهور الأوضاع الأمنية وذلك بتقويض التدخلات الأجنبية غير المشروعة في الشأن الليبي التي لم تزد القضية سوى تعقيدا وتصعيدا حتى باتت تداعيات الأزمة تؤثر على الأمن والاستقرار الإقليمي بأسره.

من جانبه، أبدى الرئيس الأمريكي تفهمه للشواغل المتعلقة بالتداعيات السلبية للأزمة الليبية علي المنطقة، مشيدا بالجهود المصرية الحثيثة تجاه القضية الليبية والتي من شأنها أن تعزز من مسار العملية السياسية في ليبيا.

وذكر المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول كذلك تبادل الرؤى بشأن تطورات الموقف الحالي لملف سد النهضة، فضلا عن بعض الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين.

المصدر: RT