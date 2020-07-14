أردوغان وترامب يتفقان على العمل "عن كثب" لضمان تحقيق استقرار دائم في ليبيا

قال موقع "تي آر تي خبر"، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتفق خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب على العمل عن كثب لضمان تحقيق استقرار دائم في ليبيا.

كما تناول أردوغان وترامب، خلال المكالة تطورات شرق المتوسط والملف السوري والعلاقات الثنائية وملفات ذات الاهتمام مشترك.

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وسبق أن قالت أنقرة إن على الولايات المتحدة أن تلعب دورا فعالا بشكل أكبر في ليبيا.

جدير بالذكر أن تركيا تدعم حكومة "الوفاق الوطني" في ليبيا، والتي يترأسها فائز السراج.

وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو قد أكد، سابقا، تقارب وجهات النظر بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان، والأمريكي دونالد ترامب حول الأزمة في ليبيا.

وصرح مولود تشاووش أوغلو بأن "الولايات المتحدة باشرت باتخاذ دور أكثر فعالية في ليبيا".

وشدد على أهمية العمل المشترك بين تركيا والولايات المتحدة في سبيل إحلال الاستقرار بالمنطقة، وتأمين مستقبل أفضل لليبيا وشعبها.

المصدر: وكالات