حزب العدالة والتنمية التركي: لا يمكن لماكرون التغطية على المقابر الجماعية بليبيا

أكد المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي عمر جليك، أن الرئيس الفرنسي ماكرون لا يمكنه التغطية على المقابر الجماعية بليبيا، عبر استهداف دعم الرئيس أردوغان لحكومة السراج الشرعية.

وقال جليك في تصريحات صحفية، الإثنين: "لا يمكن للرئيس الفرنسي التغطية على المقابر الجماعية بليبيا عبر استهداف دعم رئيسنا لحكومة السراج الشرعية".

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وبحسب الأناضول، نقلا عن مصادر ليبية، ارتكبت "قوات حفتر وقوات مواليه له، جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وإبادة جماعية، في الفترة ما بين 4 أبريل 2019 و 5 يونيو 2020، كما ارتكبت جرائم أخرى مثل الاختطاف والإخفاء القسري، والتعذيب، وإجبار عشرات الآلاف من السكان على النزوح من بيوتهم".

وهاجم وزير الخارجية التركي، تشاووش أوغلو، فرنسا في مقالة نشرت بموقع وزارته الإلكتروني أمس الاثنين، قائلا إن هذه الدولة التي وصفها بـ"الحليف التقليدي والشريك الأوربي"، بدلا من الوقوف إلى جانب بلاده ساندت حفتر، وقدمت "ادعاءات كاذبة حول حادثة تتعلق بسفينتها الحربية والسفن التركية في شرق البحر الأبيض المتوسط، وعندما لم يتم التحقق من هذه الادعاءات من قبل الناتو، انسحبت باريس من عملية تحالف مهمة".



المصدر: الأناضول