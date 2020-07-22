الأزهر يرحب بمقترح بريطاني لإلغاء مصطلح "الإرهاب الإسلامي"

ثمن الأزهر في مصر، مقترحا بريطانيا بإلغاء استخدام مصطلح "الإرهاب الإسلامي"، مشددا على ضرورة مواجهة عمليات الاستقطاب، التي تمارسها التنظيمات الإرهابية لاستقطاب الشباب.

وجاء في بيان نشر على موقع الأزهر على "فيسبوك": "أن من يقومون بتلك الأعمال الإرهابية من المنتسبين إلى الدين الإسلامي، فئة ضالة تنصلت من تعاليم الشريعة السمحة التي تحض على قيم الرحمة والسلام".

وأضاف: "أن شيوع تلك المصطلحات التي تصف الإسلام بالإرهاب، ساعدت على انتشار ظاهرة الإسلاموفوبيا داخل المجتمعات الغربية، وأنه حال تنفيذ ذلك المقترح فإنه سيساعد على تقويض آفة الكراهية التي تضرب أركان المجتمعات وتمس أمنها واستقرارها من الداخل".

وكانت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قد أفات قبل يومين بأن الشرطة الإنجليزية تدرس إلغاء استخدام مصطلحي: "الإرهاب إسلامي"، و"جهادي"، لما لهما من أثر سلبي على العلاقات المجتمعية.

وأوضحت الصحيفة، أن "الشرطة قد اقترحت استخدام مصطلحات مثل: "الإرهاب المبني على العقيدة، وإرهابيون مستغلون للدوافع الدينية"، عوضا عن تلك الكلمات التي تصف الأعمال الإرهابية التي يرتكبها من ينسبون أنفسهم للإسلام.

المصدر: "الأزهر – فيسبوك"