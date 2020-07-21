الحوثيون يحملون المجتمع الدولي المسؤولية عن كارثة ناقلة النفط "صافر"

طالب المتحدث باسم جماعة "أنصار الله" الحوثية، محمد علي الحوثي، اليوم الثلاثاء، بتدخل طرف ثالث دولي لحل مسألة ناقلة النفط "صافر"، محملا المجتمع الدولي عن أي كارثة قد تحدث.

وكتب محمد علي الحوثي في تغريدة على "تويتر": "أبلغتنا وزارة الخارجية اليمنية بأسفها على مخالفة الأمم المتحدة لما تم الاتفاق عليه معها بخصوص صهريج "صافر"، ومع أن مكتب المبعوث طالب بالملاحظات خطيا إلا أننا نحملهم المسؤولية".

ابلغتناوزارةالخارجيةاليمني باسفهاعلى مخالفة الأمم المتحدة لما تم الاتفاق عليه معهابخصوص #صهريج_صافر

ومع أن مكتب المبعوث طالب بالملاحظات خطياالااننانحملهم المسؤليةفقدكنانترقب المراوغة

وحتى لانستمر في جدل عقيم

فإننانطالب بتدخل طرف ثالث دولي غيرمشارك بالعدوان تداركالاي كارثةأو اعاقة — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) July 21, 2020

وأضاف: "كنا نترقب المراوغة وحتى لا نستمر في جدل عقيم، فإننا نطالب بتدخل طرف ثالث دولي غير مشارك بالعدوان تداركا لأي كارثة أو إعاقة".

وحذرت الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، من خطورة كارثة بيئية نتيجة التسرب النفطي من سفينة "صافر" العائمة في البحر الأحمر غربي اليمن.

وأشارت إلى "ضرورة وصول بعثتها الأممية إلى السفينة خلال أسابيع لتقييم الأضرار وإجراء الاصلاحات الأولية.

وأكد مجلس الأمن الدولي الخميس الماضي، موافقة الحوثيين على دخول بعثة فنية تابعة للأمم المتحدة إلى خزان "صافر" العائم.

وتحمل الناقلة "صافر"، التي تم بناؤها في اليابان خلال سبعينيات القرن الماضي، 1.1 مليون برميل من النفط الخام، وهي متوقفة قبالة مرفأ رأس عيسى النفطي المطل على البحر الأحمر منذ العام 2015.

المصدر: "وكالات"