الأمم المتحدة تحذر من كارثة بيئية كبيرة و"معاناة مرعبة لليمنيين" بسبب "صافر"

حذر نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارك لوكوك، من "معاناة مرعبة" لسكان اليمن حال تسرب النفط من الناقلة "صافر" الراسية حاليا في ميناء رأس عيسى على البحر الأحمر.

وقال لوكوك، في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء: "جعلنا تسرب من السفينة صافر في مايو الماضي قريبين أكثر من أي وقت مضى من كارثة بيئية... وفي الأسبوع الماضي أكدت السلطات التابعة لأنصار الله خطيا أنها ستستقبل البعثة الأممية التي تم التخطيط لإرسالها إلى الناقلة ونأمل أن يتم ذلك في غضون بضعة أسابيع مقبلة".

وأشار لوكوك إلى أن الدول الأعضاء في مجلس الأمن تعمل على إنجاز تمويل البعثة، التي ستقوم في المرحلة الأولى بتقديرات تقنية وعمليات الإصلاح الأولية التي سيتم اعتبارها ممكنة.

وذكر أن مياه البحر الأحمر بدأت التسلل إلى جناح المحركات للسفينة صافر يوم 27 مايو، ما كان من الممكن إلى يؤدي إلى غرق الناقلة التي على متنها 1.1 مليون برميل للنفط، وعلى الرغم من أن طاقمها تمكنت من احتواء الثغرة، إلا أن لوكو لفت إلى أن هذا الإصلاح يحمل طابعا مؤقتا، مبينا: "من المستحيل تحديد الفترة الزمنية التي يمكن أن تصمد فيها".

وشدد على أنه في حال عدم اتخاذ إجراءات مناسبة، فإنه قد يتسرب من السفينة نفط يزيد 4 مرات عما تسرب من الناقلة "إكسون فالديز"، الأمر الذي تسبب في كارثة بيئية قبالة ألاسكا عام 1989.

وأضاف: "في حال حدوث التسرب في غضون الشهرين المقبلين، يتوقع الخبراء أن هذا الأمر سينعكس بشكل مباشر على 1.6 مليون يمني".

وشدد على أن هذه التطورات قد تتسبب في "معاناة مرعبة إضافية لملايين اليمنيين، بينهم الأشخاص الذي يعانون من الجوع في كل من صنعاء وصعدة وإب والأماكن الأخرى البعيدة عن المناطق الساحلية".

وتحمل الناقلة "صافر"، التي تم بناؤها في اليابان خلال السبعينيات من القرن الماضي، 1.1 مليون برميل من النفط الخام، وهي متوقفة قبالة مرفأ رأس عيسى النفطي المطل على البحر الأمر منذ العام 2015.

المصدر: RT