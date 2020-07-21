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السعودية تسجل 2476 إصابة بكورونا و34 وفاة خلال 24 ساعة

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السعودية تسجل 2476 إصابة بكورونا و34 وفاة خلال 24 ساعة
Reuters Faisal Nasser
مستشفى الأمير سلمان في الرياض - أرشيف
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أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 2476 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 255825 حالة.

وأشارت الوزارة، إلى أنه "تم تسجيل 4 آلاف حالة تعاف، وبذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 207259 حالة".

وأكدت، تسجيل 34 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 2557 حالة.

وكشفت الوزارة، أن "عدد الحالات النشطة بلغ 46009 حالة، فيما بلغت نسبة التعافي 81.02 %، بينما بقيت نسبة الوفيات عند 1%".

المصدر: "وكالات سعودية"

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