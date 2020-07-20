كورونا في السعودية.. أقل من 2500 إصابة جديدة و37 وفاة

واصلت معدلات تفشي فيروس كورونا في السعودية انخفاضها مع تسجيل 2429 إصابة و37 حالة وفاة جديدة خلال اليوم الماضي مقابل 2504 إصابات و39 وفاة في اليوم السابق.

بذلك بلغ إجمالي حالات كورونا في البلاد 253349، منها 2523 وفاة، حسبما جاء في الإحصائية اليومية لوزارة الصحة السعودية.

وأظهرت الإحصائية أن عدد حالات الشفاء الجديدة فاق الإصابات الجديدة بأكثر من ضعفين وبلغ 5524، ما رفع مجموع المتعافين إلى 203359، لتبقى هناك 47567 حالة نشطة.

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (2429) حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧#كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (37) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (5524) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (203,259) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/kTHNERtl7X — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) July 20, 2020

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وتعتبر حصيلة إصابات اليوم الماضي هي الأقل منذ 4 يونيو.

المصدر: RT