لليوم الثاني.. السعودية تسجل أدنى حصيلة إصابات بكورونا منذ أوائل يونيو

لليوم الثاني على التوالي، تسجل السلطات الصحية السعودية الحصيلة الأدنى للإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة منذ 1.5 شهر.

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وأكدت وزارة الصحة السعودية اليوم الأحد، في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، رصد 39 وفاة و2504 إصابات بالوباء خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 40 وفاة و2565 إصابة يوم أمس)، ما يمثل أدنى حصيلة إصابات يومية منذ الثالث من يونيو الماضي عندما تم رصد 1975 إصابة.

وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بـ"كوفيد-19" التي سجلت في المملكة منذ بداية الجائحة 250920، بما في ذلك 2486 حالة وفاة و50699 حالة نشطة منها 2180 مريضا في حالة حرجة.

وتماثل 3517 مريضا للشفاء في المملكة منذ أمس، ما يرفع إجمالي عدد المتعافين إلى 197735 شخصا.

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (2504) حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧#كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (39) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (3517) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (197,735) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/hRFfn0KPTv — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) July 19, 2020

المصدر: RT