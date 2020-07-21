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"رويترز" نقلا عن مصادر: الملك السعودي في حالة مستقرة بعد نقله إلى المستشفى

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قالت مصادر سعودية إن الحالة الصحية للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مستقرة، وذلك بعد دخوله مستشفى بالعاصمة الرياض أمس الاثنين بسبب التهاب في المرارة.

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الملك سلمان عاهل السعودية يدخل المستشفى
الملك سلمان عاهل السعودية يدخل المستشفى

وكانت وسائل الإعلام الرسمية قد نقلت أمس عن بيان للديوان الملكي أن الملك سلمان (84 عاما) الذي تقلد الحكم في 2015 دخل مستشفى الملك فيصل التخصصي لإجراء بعض الفحوص. 

وقالت ثلاثة مصادر سعودية لـ"رويترز" رفضت نشر أسمائها، بينها مصدران تحدثا في وقت متأخر من مساء أمس والثالث اليوم الثلاثاء، إن الملك "بخير".

وقال مسؤول بالمنطقة طلب عدم ذكر اسمه إنه تحدث مع أحد أبناء الملك سلمان أمس الاثنين وكان "هادئا" وإنه لا يوجد شعور بالقلق بشأن صحة العاهل السعودي.

وقال مصدر دبلوماسي إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سافر عائدا إلى الرياض أمس الاثنين من قصره في مدينة نيوم المطلة على البحر الأحمر وألغى اجتماعا كان مخططا له مع وفد عراقي زائر. وقال المصدر الدبلوماسي والمصدر السعودي الثالث إن ولي العهد لا يزال في العاصمة.

يتبع..

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