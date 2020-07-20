 
مباشر

تركيا: مقتل 3 من حزب العمال الكردستاني في غارة جوية شمالي العراق

أخبار العالم العربي

تركيا: مقتل 3 من حزب العمال الكردستاني في غارة جوية شمالي العراق
STR New
الطائرات الحربية التركية شمالي العراق - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ocvy

أعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس الاثنين، مقتل 3 من حزب العمال الكردستاني في غارة جوية شمالي العراق.

وذكرت في بيان صحفي، أن "سلاح الجو نفذ غارة على منطقة الزاب بعد رصد تحركات الإرهابيين، وأسفرت الغارة عن تحييد 3 منهم"، مبينا، أن "العمليات متواصلة في المنطقة ضد المنظمة".

وتقوم تركيا منذ أسابيع بعمليات عسكرية شمالي العراق ضد "حزب العمال الكردستاني"، رغم اعتراض الحكومة العراقية وتوجيهها لمذكرات احتجاج إلى حكومة أنقرة.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا