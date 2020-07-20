السودان.. تمديد حظر السفر من وإلى ولاية الخرطوم لما بعد عيد الأضحى

أصدرت اللجنة العليا للطوارئ الصحية في السودان، يوم الاثنين، قرارا بتمديد حظر السفر من وإلى ولاية الخرطوم سواء للمركبات العامة أو الخاصة لما بعد عيد الأضحى.

وجاء القرار ضمن جملة من القرارات، اتخذتها اللجنة استنادا إلى التقارير والتوصيات التي استعمت إليها اللجنة في اجتماعها رقم 72 الذي انعقد يوم الأحد.

وطالبت اللجنة من الجميع "التعامل بحذر وجدية، مع اقتراب مناسبة عيد الأضحى المبارك"، مشددة على عدم الاستهانة بالمخاطر التي تنجم عن المخالطة والازدحام وعدم التقيد بلبس الكمامات أو التعقيم المنتظم وغيرها مما توصى به السلطات الصحية في البلاد.

وكشفت اللجنة عن تزايد ملحوظ في عدد الإصابات بالعاصمة والولايات، حيث لا تزال النسبة الأكبر منها في ولاية الخرطوم بإجمالي حالات يتجاوز 8 آلاف حالة بنسبة تقارب 75% من إجمالي الحالات.

وقالت اللجنة إن عدم التزام الكثير من المواطنين بالمحاذير الصحية التي تحميهم من الإصابة وتحد من انتقال العدوى بينهم في وسائل المواصلات وفي الأسواق ومواقع العمل، أمر لا يساعد في السيطرة على الجائحة أو الحد من انتشارها، مما اضطر لاتخاذ إجراءات أكثر تشددا في سبيل احتواء الجائحة.

المصدر: وكالة الأنباء السودانية "سونا"