مصر: تسجيل 627 إصابة و50 حالة وفاة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الاثنين، تسجيل 627 حالة إصابة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية و50 حالة وفاة بالفيروس.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الحالات المسجلة في البلاد أرتفع ليصل إلى 88402، فيما بلغ إجمالي الوفيات 4352 حالة وفاة.

وأكدت الوزارة، تسجيل 544 حالة شفاء من الوباء، ليصل إجمالي حالات التعافي في البلاد إلى 28924 حالة.

وتشير الأرقام المعلنة، إلى استمرار انخفاض الأعداد المسجلة في البلاد، حيث أعلن أمس الأحد، عن تسجيل 603 إصابة بالإضافة إلى 51 حالة وفاة بالفيروس.

ناصر حاتم - القاهرة