مصر.. تسجيل 603 إصابات جديدة بفيروس كورونا و51 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الأحد، تسجيل 603 إصابات جديدة بفيروس كورونا، و51 حالة وفاة.

وأضاف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم خروج 512 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 28380 حالة حتى اليوم.

وقال مجاهد إنه طبقا لتوصيات الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لـ 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرا لتعافي المريض من كورونا.

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 87775 حالة من ضمنهم 28380 حالة تم شفاؤها، و4302 حالة وفاة.

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT