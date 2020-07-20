حالات الشفاء من كورونا في العراق تتجاوز عدد الإصابات

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الاثنين، تسجيل 2308 حالات شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية لتتجاوز عدد الإصابات خلال هذه المدة.

وذكر بيان للوزارة أنه "تم فحص 16498 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 809522 نموذجا".

وأضاف، أن "الوزارة سجلت 2163 إصابة بفيروس كورونا و88 حالة وفاة خلال ذات المدة".

وبلغ مجموع حالات الشفاء 62836 حالة، والإصابات 94693 إصابة، بينما الوفيات فبلغت 3869".

المصدر: RT