الجبير: نتطلع إلى زيارة الكاظمي في القريب العاجل

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، إن بلاده تتطلع لزيارة رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، "الذي أراد أن تكون المملكة وجهته الأولى، في القريب العاجل".

وأكد الجبير على صفحته في "تويتر"، اليوم الاثنين، أن "العلاقات السعودية العراقية شهدت نموا في جميع المجالات، ولدى القيادة في البلدين رغبة مشتركة لتعزيز هذه العلاقة الاستراتيجية بما يليق بالروابط التاريخية وبما يجمعنا من مشتركات".

وفي وقت سابق اليوم أعلنت وزارة الخارجية السعودية، تأجيل زيارة رئيس وزراء العراق، إلى الرياض، بعد الاتفاق بين البلدين.

وقال وزير الخارجية، فيصل بن فرحان، في تغريدة على "تويتر": "تقدر المملكة اختيار رئيس الوزراء العراقي زيارتها كأول دولة بعد توليه منصبه، واحتفاء بهذه الزيارة البالغة الأهمية ورغبة في توفير كل سبل النجاح لها، آثرت قيادتنا الرشيدة، بالتنسيق مع أشقائنا في العراق، تأجيل الزيارة إلى ما بعد خروج مولاي خادم الحرمين الشريفين من المستشفى".

المصدر: وكالات