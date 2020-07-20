رغد صدام حسين تنعى وزير الدفاع الأسبق

نعت رغد ابنة الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، وزير الدفاع العراقي الأسبق سلطان هاشم أحمد الذي توفي أمس داخل السجن.

ننعي الى العراقيين وفاة احد مقاتلي العراق الابطال الفريق الأول الركن سلطان هاشم أحمد في أسره .

إنّا لله و إنّا إليه راجعون .#رغد_صدام_حسينpic.twitter.com/N2OexY3O5O — رغد صدام حسين (@RghadSaddam) July 19, 2020

وقالت رغد صدام حسين في تغريدة على "تويتر": "ننعي إلى العراقيين وفاة أحد مقاتلي العراق الأبطال الفريق الأول الركن سلطان هاشم أحمد في أسره".

وأعلنت وسائل إعلام عراقية أمس الأحد، عن وفاة وزير الدفاع الأسبق في سجنه.

تجدر الإشارة إلى أن سلطان هاشم صدر في حقه حكم بالإعدام شنقا، بسبب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وكان من المقرر إعدامه في 11 سبتمبر عام 2007، لكن لم ينفذ الحكم بسبب رفضه من قبل الرئيس العراقي الأسبق جلال طالباني ونائبه طارق الهاشمي.

المصدر: وكالات