أنباء عن وفاة آخر وزير دفاع في زمن صدام حسين داخل السجن - صور

نقلت مصادر عراقية، اليوم الأحد، خبر وفاة سلطان هاشم أحمد آخر وزير دفاع في زمن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين الذي سقط عام 2003.

ووفقا للأنباء التي لم تتأكد، فإن "سلطان هاشم أحمد توفي اليوم"، لكن مصادر قالت لـRT، إن "آخر وزير دفاع في نظام صدام حسين تعرض لأزمة قلبية صباح اليوم".

وصدر حكم على سلطان هاشم بالإعدام شنقا، بسبب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وكان من المقرر إعدامه في 11 سبتمبر عام 2007، لكن لم ينفذ الحكم بسبب رفضه من قبل الرئيس العراقي الأسبق جلال طالباني ونائبه طارق الهاشمي.

ونشر موقع "الجيش العراقي السابق"، على "فيسبوك"، خبر وفاة وزير الدفاع السابق سلطان هاشم أحمد.

المصدر: RT